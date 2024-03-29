Hatay'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde O.P.O. idaresindeki 31 N 7509 plakalı hafif ticari araçla M.D'nin kullandığı 31 AOA 409 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan E.G, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.