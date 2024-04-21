Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Erzin'de uçurtma şenliği düzenlendi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzin'de uçurtma şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Erzin ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Erzin Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen etkinlik için öğrenciler aileleriyle Sığır Gölü Parkı'nda bir araya geldi.

        Etkinliğe katılanlar, hem piknik yaptı hem de farklı renklerdeki uçurtmaları uçurdu.

        Şenliğe katılan çocuklara hediye verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Hatay'da havalar ısındı, konteynerlerde sinek ve haşere sorunu başladı
        Hatay'da havalar ısındı, konteynerlerde sinek ve haşere sorunu başladı
        Hatay'da ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı
        Hatay'da ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı
        Depremden etkilenen Hatay'da çocuklar, moral bulacakları 23 Nisan'a hazırla...
        Depremden etkilenen Hatay'da çocuklar, moral bulacakları 23 Nisan'a hazırla...
        İskenderun'da çocuk şenliği düzenlendi
        İskenderun'da çocuk şenliği düzenlendi
        Bakan Yardımcısı Yenigün, Hatay'da çocuklarla bisiklet sürdü
        Bakan Yardımcısı Yenigün, Hatay'da çocuklarla bisiklet sürdü
        Samandağ'da trafik denetiminde 6 sürücüye ceza uygulandı
        Samandağ'da trafik denetiminde 6 sürücüye ceza uygulandı