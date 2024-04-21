Erzin'de uçurtma şenliği düzenlendi
Hatay'ın Erzin ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Erzin Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen etkinlik için öğrenciler aileleriyle Sığır Gölü Parkı'nda bir araya geldi.
Etkinliğe katılanlar, hem piknik yaptı hem de farklı renklerdeki uçurtmaları uçurdu.
Şenliğe katılan çocuklara hediye verildi.
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