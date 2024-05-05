Hatay'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Bilgin, "Depremlerin ardından yeniden ayağa kalkmamızın, dirilişimizin göstergesi olması için etkinliği şehir merkezinde yapmaya karar verdik." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun işbirliğinde yurt genelinde organize edilen bisiklet turu, merkez Antakya ilçesinde de yapıldı.

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