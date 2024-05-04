AK Parti'li Yılmaz: Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonuçlarını değerlendirmek ve Hatay’da devam eden çalışmaları incelemek üzere İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, "Seçim dönemindeki rekabet dönemi bitti. Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ile partisinin Hatay İl Başkanlığında teşkilatla buluşan Yusuf Ziya Yılmaz, depremin Allah’ın takdiri olduğunu belirterek, üzerlerine düşen görevin geçmişten dersler alarak Hatay’ın yeniden inşa edilmesi olduğunu söyledi. Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Yılmaz, "Olanda tabii bir vesile vardır. Rabbim öyle uygun gördü. Onun ilahi kararı sonucunda oluşmuş olan olaylardır. Bizler muhakkak ondan sonra o alacağımız derslerle Hatay'ımızda yeni yapılacak hizmetlerimizi, Hatay'ımızın gecikmiş veya ihmal edilmiş veya yapılırken hatalar yapılmış bütün yapı stokuyla ilgili konuların yeniden inşa edilmesi sürecinde geçmişten ders alacak şekilde bir süreci işlettiğimizi görüyorsunuz. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey'e hakikaten gayretlerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Tabii Cumhurbaşkanımızın delaletiyle, onun talimatıyla başlatılan süreçte bu senenin sonunda hepiniz bildiği gibi 11 ili kapsayan deprem illerimizde 200 bine yakın konut, 6 Şubat'tan bu yana o günün hemen ertesi günü başlayan planlamalarla 2024'ün sonunda Allah'ın izniyle insanlarımızın hizmetine sunulacak" diye konuştu.