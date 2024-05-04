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        Hatay'da yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ayağından yaralı halde bulunan karaca tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:46 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:46
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        Hatay'da yaralı bulunan karaca tedaviye alındı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ayağından yaralı halde bulunan karaca tedaviye alındı.

        Topaktaş Yaylası'na aracıyla giden Ahmet Ziya Kaplan, bariyer altında yatan bir karaca gördü.

        Karacanın sağ ayağından yaralı olduğunu fark eden Kaplan, hayvanı bulunduğu yerden alarak tedavisi için Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği götürdü.

        Sağ ayağının kırık olduğu belirlenen karaca, ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

        Kaplan, AA muhabirine, yaylaya giderken bulduğu yaralı karacayı tedavisi ve bakımı için aracıyla ilgililere götürdüğünü anlattı.

        Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer de vatandaşların yaralı, bitkin veya hasta halde denk geldikleri yaban hayvanlarıyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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