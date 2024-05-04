Hatay'da yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ayağından yaralı halde bulunan karaca tedaviye alındı.

Topaktaş Yaylası'na aracıyla giden Ahmet Ziya Kaplan, bariyer altında yatan bir karaca gördü.

Karacanın sağ ayağından yaralı olduğunu fark eden Kaplan, hayvanı bulunduğu yerden alarak tedavisi için Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği götürdü.

Sağ ayağının kırık olduğu belirlenen karaca, ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

Kaplan, AA muhabirine, yaylaya giderken bulduğu yaralı karacayı tedavisi ve bakımı için aracıyla ilgililere götürdüğünü anlattı.