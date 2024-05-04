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        Hatay'da nesli tehdit altındaki lekeli semender görüldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde "Türk semenderi" olarak da bilinen nesli tehlike altındaki lekeli semender görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:57
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        Hatay'da nesli tehdit altındaki lekeli semender görüldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde "Türk semenderi" olarak da bilinen nesli tehlike altındaki lekeli semender görüldü.

        Soğukoluk Mahallesi'nde kırsal alanda bir kişi otların üzerinde korumada öncelikli lekeli semendere rastladı.

        Nesli tehlike altındaki semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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