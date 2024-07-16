Depremde ölen oğlunun sevdiği çizgi film karakterlerini örüyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde 14 yaşındaki oğlunu kaybeden Hatice Kılıç, evladının sevdiği çizgi film karakterlerine benzetip ördüğü amigurumi bebekleri satarak geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinde yakalanan 37 yaşındaki Kılıç, oğlu Fikret ile yıkılan 5 katlı binanın enkazında kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla Kılıç 40'ıncı saatte yaralı kurtarıldı, çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Oğlunun sevdiği çizgi film karakterlerine benzetip ördüğü bebekler, çevresindekiler tarafından beğenilen Kılıç, bunun üzerine ürünlerin satışına başladı.

Kılıç, konteyner kentteki komşusundan görüp acısını hafifletmek için başladığı amigurumi bebek yapımında kendini geliştirdi.

Hatice Kılıç, AA muhabirine, deprem nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Oğlunu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadığını dile getiren Kılıç, "Fikret karate sporcusuydu ve yarışmalarda Türkiye ikincisi olmuştu. Sevilen, parmakla gösterilen bir çocuktu. Yaşasaydı Liselere Geçiş Sistemi sınavında tam puan almayı hedefliyor, avukat olmayı istiyordu. Rabb'im nasip etmedi." dedi.

Kılıç, ördüğü bebeklerle hem afetin etkisinden uzaklaştığını hem de kazanç elde ettiğini anlattı.

- "Çocuklara uyku arkadaşı hazırlıyorum"