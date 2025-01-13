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        Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde ilk temel atıldı

        Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde, 28 sosyal konutun temel atma çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 20:57 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:57
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        Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde ilk temel atıldı
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        Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde, 28 sosyal konutun temel atma çalışmalarına başlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla ekipler, Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi kapsamında harekete geçti.

        Birinci etabı 28 sosyal konut olarak planlanan projenin temel atma çalışmalarına başlandı.

        Proje çalışmaları kapsamında sosyal konut sayısı 55'e çıkarılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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