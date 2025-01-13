Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde ilk temel atıldı
Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde, 28 sosyal konutun temel atma çalışmalarına başlandı.
Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde, 28 sosyal konutun temel atma çalışmalarına başlandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla ekipler, Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi kapsamında harekete geçti.
Birinci etabı 28 sosyal konut olarak planlanan projenin temel atma çalışmalarına başlandı.
Proje çalışmaları kapsamında sosyal konut sayısı 55'e çıkarılacak.
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