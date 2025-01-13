Hatay'da menfeze düşen köpek kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde su menfezine düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde su menfezine düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akçalı Mahallesi'ndeki sitenin önündeki su menfezinde bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan köpek belediyenin hayvan bakımevine götürüldü.
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