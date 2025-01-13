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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:31
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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
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        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

        Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

        Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

        - "Ailem burada kaldı ama 1-2 aya onlar da gelecek"

        Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenlerden Muhammed Ali El-Hammud (52), gazetecilere, 10 yıl sonra memleketi Halep'e döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

        Türk halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden El-Hammud, "Elhamdülillah savaş bitti, Esed gitti." dedi.

        Udeyir Hac Muhammed (18) de 2013'te geldiği Türkiye'de eğitim aldığını belirterek, şunları söyledi:

        "Savaş bitti, rejim de yıkıldı. Orada durumlar iyiymiş. Bakacağız hayat bizi nereye götürecek. Karşıda akrabalarım bekliyor. İlk başta ben gidiyorum. Ailem burada kaldı ama 1-2 aya onlar da gelecek."

        Safa Hedli (13) de ülkesine döneceği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Memleketimiz İdlib'e dönüyoruz. Öncesinde babam gitmişti, şimdi de annemle gidiyoruz. 7. sınıf öğrencisiyim. Orada okula yazılacağım. Sonrasında evimizi düzenleyeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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