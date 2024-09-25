Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza verildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.
Ekipler, adreste kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza kesti.
İş yeri sahibi Y.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
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