        Hatay Haberleri

        Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:16 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:16
        Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Kırıkhan ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş, M.E, Ü.D. ve İ.C. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

