        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da "nitelikli yağma" iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:02 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:02
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma" olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, mağdurdan zorla alınan ve hesabından çekilen 35 bin 750 lira ile cep telefonu ve bıçak ele geçirildi.

        Ekipler, A.C, E.B, H.S, H.T, H.D. ve H.T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

