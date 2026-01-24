Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Giriş: 24.01.2026 - 03:20 Güncelleme: 24.01.2026 - 03:20
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        R.P. (20) idaresindeki 16 AVV 044 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan R.P. ambulansla İskenderun Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

