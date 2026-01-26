Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ocak'ta bir motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı. Kimliği belirlenen şüpheli E.B. gözaltına alındı. Zanlının evinde çalınan motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

