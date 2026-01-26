Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da su şebekelerini besleyen barajlardan Yayladağı'nın doluluk oranı yağmur ve kar yağışının etkisiyle yüzde 40,2'ye, Karaçay'ın da yüzde 22,1'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:57
        Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
        MEHMET BAYRAK - Hatay'da su şebekelerini besleyen barajlardan Yayladağı'nın doluluk oranı yağmur ve kar yağışının etkisiyle yüzde 40,2'ye, Karaçay'ın da yüzde 22,1'e yükseldi.

        Büyükşehir Belediyesi Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nın doluluk oranında yağmur ve kar yağışının etkisiyle artış kaydedildi.

        Kuraklık nedeniyle su seviyesi geçen yılın kasım ayında yüzde 6'ya gerileyen Karaçay'daki doluluk, mevsim yağışları sayesinde yüzde 22,1'e çıktı.

        Kentte içme suyu ve tarımsal sulama şebekelerini besleyen önemli kaynaklardan 6,5 milyon metreküp kapasiteli Yayladağı Barajı'nın 2 ay önce yüzde 12 ölçülen doluluk oranı, yüzde 40,2'ye yükseldi.

        - "Su kullanımında herkesin tedbirli şekilde davranması lazım"

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, barajlardaki doluluk oranının uzun süre sonra artış göstermesinin sevindirici olduğunu söyledi.

        Kentte geçen yıl barajlardaki su seviyenin düşmesi nedeniyle ciddi önlemler aldıklarını belirten Öntürk, şöyle konuştu:

        "Hatay geçen yıl Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan iliydi. Su konusunda yüzde 30 seviyesinde barajlardan destek alıyoruz, geri kalanı yer altı kuyularından sağlanıyor. Geçen yıl o büyük kuraklığa rağmen vatandaşlarımıza ciddi susuzluk yaşatmadık. Barajlardan verilecek sudaki açığı, 1350 kilometrelik isale hattı ve 313 yer altı kuyusuyla kapattık."

        Öntürk, su krizinin tüm dünyanın sorunu olduğunu vurgulayarak, kaynakları korumak için tedbirleri artırdıklarını anlattı.

        Bahçe sulama ve kullanım suyunda tasarruflu davranılması gerektiğini vurgulayan Öntürk, "Dua edelim inşallah yağış alırız ama yağış alsak da meseleye küresel ısınma yönünden bakmamız lazım. Su kullanımında herkesin tedbirli şekilde davranması lazım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

