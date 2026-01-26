Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Antakya ilçesinde tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:13 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:13
        Antakya ilçesinde tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'ın Antakya ilçesinde bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Antakya Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tamirhanede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

