Antakya ilçesinde tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Antakya Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tamirhanede hasar oluştu.

