        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hataylı "Yaşayan İnsan Hazinesi", ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını istiyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini ve dokumacılığı yıllardır sürdüren, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen 59 yaşındaki Emel Duman, ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

        Giriş: 24.01.2026 - 12:56 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:56
        LALE KÖKLÜ - Hatay'da ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini ve dokumacılığı yıllardır sürdüren, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen 59 yaşındaki Emel Duman, ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan "Hatay Sarısı" ırkı böceklerden elde edilen ipeğin geçen yıl eylül ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesine öncülük eden Duman, başarısına bir yenisini daha ekleyerek "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görüldü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 20 Ocak'ta düzenlenen törenle ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan ipek böcekçiliği ve dokumacılığı ustası Duman, ninesinden öğrendiği ve yıllarca binbir emekle sürdürdüğü ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını istiyor.

        - "İpek böceği yetiştiriciliğinin bitmemesi adına bu ödül çok kıymetli"

        Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde yaşayan Duman, AA muhabirine, ödüle layık bulunduğunu ilk duyduğunda inanamadığını söyledi.

        İpek böceği yetiştiriciliğini yaşatmak için her zaman elinden gelenin fazlasını yaptığını anlatan Duman, şöyle devam etti:

        "İlk duyduğum zaman inanılmaz mutlu oldum çünkü bu göründüğümüzü, sesimizin duyulduğunu ve özellikle Hatay Sarısı'nın ne kadar kıymetli olduğunun görüldüğünü bana gösterdi. Çok onore ve mutlu oldum. Benimle birlikte çok emek eden insan oldu o yüzden inanılmaz mutluyum ve bu ödülü birçok kişi adına aldım. Özellikle bu sene verim de güzel oldu ve ardından bu ödülün gelmiş olması çok muhteşem bir duygu. En önemlisi bu ödülle herkes sesimizi duydu çünkü gerçekten ipek böceği yetiştiriciliğinin bitmemesi adına bu ödül çok kıymetli."

        - "Bizim gibi birçok kadını yanımıza alacağız"

        Duman, ödül sayesinde yaptıkları çalışmaların tescillenmiş olduğunu da dile getirdi.

        Aldığı ödülün yaşadığı memleketinde ipek böceği yetiştiriciliğinin devamına ve yaygınlaşmasına da katkıda bulunacağını belirten Duman, "İnanıyorum ki birçok kurumdan destek alacağız. Bizim gibi birçok kadını yanımıza alacağız çünkü başlarken en büyük hedefimiz buydu. İnşallah daha önce hayal ettiklerimizi uygulamaya başlayacağız." diye konuştu.

        Duman, ödülünü bu işte kendisine her zaman destek olan 82 yaşındaki annesi Bedia Doğruel ile teyzelerine ithaf ettiğini sözlerine ekledi.

