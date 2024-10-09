Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin ismine ulaşılamayan 31 AOP 910 plakalı minibüsle 31 AGV 673 plakalı otomobil, Alaaddin Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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