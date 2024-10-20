Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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