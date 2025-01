İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-8 Ocak'ta Suriye'ye 1766 öncü göçmenin geçiş yaptığını söyledi.

Yerlikaya, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaptığı basın açıklamasında, 8 Aralık'tan sonra Suriyeli sivil toplum kuruluşları (STK), kanaat önderleri ile Suriye'deki güvenli bölgelerde faaliyet gösteren STK'lerle gönüllü ve güvenli dönüşleri kolaylaştırmak adına istişarelerde bulunduklarını, bundan çok istifade ettiklerini belirtti.

Yerlikaya, Suriye'yle 910 kilometre sınır komşusu olduklarını, 13 yıl boyunca sınıra gelip de naçarlığından, can havliyle sığınanlara hiçbir zaman kapıları kapatmadıklarını ve her zaman onlara kucak açtıklarını ifade etti.

"Bütün arkadaşlarımızın yapmaya çalıştığı, buradan giderken helalleşerek, kucaklaşarak onları uğurlamak. 52 bin 622 dönen Suriyeli muhacir kardeşlerimizi de aynı bu iklimde ve bu ruhta gönderdik. Biz şükürler olsun tarihin doğru tarafında yer aldık ama yanlış tarafında yer alanları, yabancı düşmanlarının bu süre içerisinde yaptıklarını unutmuyoruz. Her fırsatta da söyledik bunu, yani 'Allah hiç kimseyi bu şekilde imtihan etmesin' dedik ama maalesef yabancı düşmanlarının da sözleri, gerçekten tarihin yanlış tarafında, onlar da not alındı, kaydedildi. Temennimiz şu; bir an önce Suriye'de güven ve huzur tesis edilir, geçiş hükümetinin kurulma çalışmalarını biz de komşusu olarak ve tüm dünya ilgiyle izliyor. Hükümet olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep onlara bu noktada serpilip, büyüyüp kendi güçleri üzerinde durmak noktasında gayret gösteriyoruz. Bütün bakanlıklar olarak yarın bizden kendi bakanlıklarının eğer bir tekrar aynı hizmetleri idame ettirmeyle ilgili tecrübe paylaşımı, başka türlü bir yardım, ne olursa bilin ki biz yine komşuluk hukuku gereği bunu da yapmaya hazırız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden bize vermiş olduğu talimat bu, tüm kabine üyelerinin de her biri bu noktada eylem planlarını yapmış vaziyette."