Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Hatay'da ziyaretlerini sürdürdü

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da ziyaretlerinin ikinci gününde depremzedelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:35 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Hatay'da ziyaretlerini sürdürdü
        ABONE OL

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da ziyaretlerinin ikinci gününde depremzedelerle bir araya geldi.

        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Emin Özaslan ve partililer, Kırıkhan ilçesinde, Tuzla Belediyesi Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

        Depremzedelerde sohbet eden heyet, daha sonra Mimar Sinan Mahallesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

        Heyet, taleplerini dinlediği esnafa hayırlı kazançlar diledi.

        Heyet adına açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Dinç, Hatay'da iki gündür çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Depremzedelerin taleplerini aldıklarını ve bunları raporlaştırıp ilgili yerlere ileteceklerini kaydeden Dinç, "6 Şubat depreminden bugüne hemen hemen her toplantımızın en önemli gündemlerinden biri deprem olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Acıları acımızdır ve bugün de aslında burada olmamız bir yönüyle bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak ve bu acıyı hafifletmek için uğraş veriyoruz." diye konuştu.

        Dinç, heyet olarak deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"

        Benzer Haberler

        Hatay'da firari 8 hükümlü yakalandı
        Hatay'da firari 8 hükümlü yakalandı
        Otomobil TIR'ın altına girdi; 2 yaralı
        Otomobil TIR'ın altına girdi; 2 yaralı
        Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı
        Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı
        Hatay'da okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuştu: (...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuştu: (...
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor