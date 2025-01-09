Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, “Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık’tan bu yana, son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nı ziyaret ederek ülkesine dönen Suriyelilerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Yerlikaya, dönenlerin sayısını açıkladı. Yerlikaya, “2017’den bugüne Suriyelilerin gönüllü, onurlu, güvenli ve düzenli dönüşü 792 bin 625 oldu. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce, 2024 yılının ilk 11 ayına baktığınız zaman gönüllü dönüşler aylık ortalama 11 bin 63’tü. Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık’tan bu yana da gönüllü dönüşler artmaya başladı. Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü dönüş yaptı. Bunların 9 bin 729 aile olduğunu biliyoruz. Bu aileler toplam 41 bin kişi ediyor. Geriye kalanların tek giden kişilerden oluştuğunu ifade edebiliriz” dedi.

ÖNCÜ GÖÇMEN UYGULAMASI Kesin dönüş kararı almadan önce Suriye’deki topraklarını, evlerini ve iş durumlarını kontrol etmek isteyenler için 1 Ocak’tan bu yana ‘Öncü Göçmen’ uygulamasını başlattıklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, “Bu uygulama sayesinde ailenin reisi veya büyük olan reşit bireyi göç idaresine başvuruyor ve aynı gün izin veriyoruz. 6 ay içerisinde 3 kere giriş-çıkış yapabiliyorlar. Bu uygulama sadece Hatay’daki Zeytin Dalı ve Kilis’teki Çobanbey gümrük kapılarında uygulanıyor. 10 günde bin 766 öncü göçmen gönderdik. Öncü göçmenler Suriye’ye gidiyorlar durumu kontrol ediyorlar ve eksiklerini giderdikten sonra kesin dönüş yapıyorlar” diye konuştu.