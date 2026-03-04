Hatay'da öğrenci servisinin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde öğrenci servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3’ü öğrenci 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Yeşilköy Mahallesi’nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 3’ü öğrenci 4 kişi yaralandı. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.