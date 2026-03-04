Hatay'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki kamyon, Çankaya Mahallesi mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, M.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.













