Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 18:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki kamyon, Çankaya Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, M.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!

        Benzer Haberler

        Hatay'da aynı istikametteki kamyonlar çarpıştı: 1 ölü
        Hatay'da aynı istikametteki kamyonlar çarpıştı: 1 ölü
        Dörtyol'da öğrenci servisi elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
        Dörtyol'da öğrenci servisi elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
        Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
        İran'dan ateşlenen mühimmat parçası Hatay'a düştü
        İran'dan ateşlenen mühimmat parçası Hatay'a düştü
        Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 7 kişi tutuklandı
        Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 7 kişi tutuklandı
        İskenderun'da tehdit olayının şüphelisi tutuklandı
        İskenderun'da tehdit olayının şüphelisi tutuklandı