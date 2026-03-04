Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda iki aracı durdurdu. Araçlardaki Suriye uyruklu 15 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

