        Hatay Haberleri

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kendisine mektup yazan öğrencileri okulunda ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:25
        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kendisine mektup yazan öğrencileri okulunda ziyaret etti.

        Denizciler Mustafa Kemal İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Mehmet Alkan, arkadaşları adına Güneş'e mektup yazıp okuluna davet etti.

        İsteği kırmayan Güneş, ziyarette bulunduğu okulda öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü.


        Güneş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

