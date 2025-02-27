Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

İş insanı Hüseyin Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çelik konstrüksiyonla inşa edilen caminin 6 ayda tamamlandığını belirterek, "Güzel bir cami oldu. 300 metrekarelik camimizin avlusunda kız ve erkek Kur'an kursu ile 105 metrekarelik lojmanımız bulunuyor." dedi.

Hayırsever iş insanları Hüseyin Özbek, Cuma Kaynar ve Süleyman Çeltik, yıkılan caminin yerine yenisini yaptırdı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan caminin yerine hayırseverler tarafından yaptırılan cami düzenlenen törenle açıldı.

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