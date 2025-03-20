Hatay'da motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde Yeşilova Mahallesi'nde ilerleyen bir motosikletin, hafif ticari araca çarptığı görülüyor.
Kayıtlarda çevredekilerin çarpmanın ardından devrilen motosikletteki 2 kişinin yardımına koştukları yer alıyor.
Kazada yaralanan motosikletteki Abdulkerim H. ile Hüseyin E'nin Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.