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        Yeşilay Hatay Şubesinden Antakya Belediye Başkanı Yapar'a ziyaret

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:55
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        Yeşilay Hatay Şubesinden Antakya Belediye Başkanı Yapar'a ziyaret
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        Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar'ı ziyaret etti.

        Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Yapar'a bilgi verdi.

        Belediye Başkanı Yapar, Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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