Yeşilay Hatay Şubesinden Antakya Belediye Başkanı Yapar'a ziyaret

Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Yapar'a bilgi verdi.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar'ı ziyaret etti.

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