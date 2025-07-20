Hatay'da nakliye dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Hatay'da farklı adreslere gönderilen televizyonları teslim etmeyip dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Hatay'da farklı adreslere gönderilen televizyonları teslim etmeyip dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-14 Temmuz'da meydana gelen nakliye dolandırıcılığına yönelik şikayet üzerine çalışma başlattı.
Farklı adreslere gönderilen 492 televizyonu alıcıya teslim etmedikleri öne sürülen N.Y, A.E, B.Ç, C.Ç. ve H.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ekipler, televizyonlardan 400'ünü bulup sahibine teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A, A.E. ve C.Ç. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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