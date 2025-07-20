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        Hatay İtfaiyesinin kapasitesi yeni yatırımlarla artırılacak

        Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınlarla daha etkin müdahale için filosuna 100 araç ekleyecek, istasyon sayısını da artıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 13:20 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:31
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        Hatay İtfaiyesinin kapasitesi yeni yatırımlarla artırılacak
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınlarla daha etkin müdahale için filosuna 100 araç ekleyecek, istasyon sayısını da artıracak.

        İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Keskin, AA muhabirine, itfaiye ekiplerinin birçok olaya müdahale etmesinden dolayı yeni yatırımların önem taşıdığını söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla kapasitenin güçlendirileceğini dile getiren Keskin, "Şu anda 70 aracımız var, 100 araç daha alıyoruz. Göreve geldiğimizde maalesef birçok aracımız arızalıydı. Başkanımız ilk önce arızalı araçları toparlattı. 800'e yakın personelle birlik ve beraberliğimizi sağladık." dedi.

        Keskin, Hatay'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, ekiplere kentsel arama kurtarma eğitimleri verildiğini belirtti.

        Yatırımlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da destek vereceğini ifade eden Keskin, şöyle konuştu:

        "Hatay'da 19 istasyonumuz var. İnşallah bu araçları aldığımızda istasyon sayımız 44'e çıkacak ve Hatay daha güvende olacak. Hatay İtfaiyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mehmet Öntrük'ün desteğiyle Antakya, İskenderun ve Kırıkhan şeklinde 3 merkezden oluşacak. İnşallah bu yapılar bir yıl içerisinde tamamlanacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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