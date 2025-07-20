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        Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 21:15 Güncelleme: 20.07.2025 - 21:20
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        Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
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        HATAY’ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Çevlik Plajı’nda meydana geldi. Denize giren bir kişi, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaranlar sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren kişi sudan çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan yaralı ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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