Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumu fark eden cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan yabancı uyruklu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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