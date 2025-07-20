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        Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 21:58 Güncelleme: 20.07.2025 - 21:58
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        Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Çevlik sahilinde denize giren ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu, bir süre sonra suda batmaya başladı.

        Durumu fark eden cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan yabancı uyruklu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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