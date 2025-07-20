Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden Necmi V, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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