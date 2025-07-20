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        Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 19:33 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:33
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        Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerden Necmi V, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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