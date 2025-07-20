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        İskenderun'da açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:02 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:18
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        İskenderun'da açık hava sinema etkinliği düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        İskenderun Belediyesince Millet Parkı'na kurulan ekranda "Kayıp Balık Nemo" adlı film gösterildi.

        Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklara, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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