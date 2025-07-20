İskenderun'da açık hava sinema etkinliği düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
İskenderun Belediyesince Millet Parkı'na kurulan ekranda "Kayıp Balık Nemo" adlı film gösterildi.
Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklara, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.
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