Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremzede zanaatkar tarihi külliyede açtığı atölyede mesleğini sürdürüyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Erzincan ve Kahramanmaraş depremlerinde yakınlarını kaybeden 51 yaşındaki zanaatkar Seval İncirbölen, Hatay'daki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde açtığı atölyede el emeğiyle takı tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede zanaatkar tarihi külliyede açtığı atölyede mesleğini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Erzincan ve Kahramanmaraş depremlerinde yakınlarını kaybeden 51 yaşındaki zanaatkar Seval İncirbölen, Hatay'daki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde açtığı atölyede el emeğiyle takı tasarlıyor.

        İncirbölen, 1992'de ailesini görmek için gittiği Erzincan'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağabeyini kaybetti.

        Memleketi Hatay'a dönen İncirbölen, uzun yıllar farklı kurs merkezlerinde kuyumculuk teknolojisi alanında usta öğreticilik yaptı, çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

        İncirbölen, iş yeri açmaya hazırlanırken Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yakalandı.

        Bazı yakınlarının yaşamını yitirdiği afette İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'ndeki evi hasar gören İncirbölen, yaşadığı acıları geride bırakmak için mesleğine sarıldı.

        İncirbölen, 3 ay önce Payas Belediyesinin desteğiyle farklı alanlarda hizmet sunan dükkanların bulunduğu 451 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde atölye açtı.

        Atölyede doğal taşlar ile bakır, gümüş ve altını işleyerek takı tasarlayan İncirbölen, ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

        - 5 yıl önce yüz felci geçirdi

        Seval İncirbölen, AA muhabirine, 5 yıl önce rahatsızlık sonucu yüz felci geçirdiğini söyledi.

        Tedavisinin ardından mesleğe döndüğünü ancak sonrasında 6 Şubat depremlerini yaşadığını dile getiren İncirbölen, şöyle konuştu:

        "İşimi çok seviyordum. Şimdi yeni atölyemde daha büyük zevkle, severek yapıyorum. Hem yüz felcim dolayısıyla yaşadığım stresi hem depremin büyük bunalımını mesleğim sayesinde rahat şekilde atlattım. İşime odaklanınca o kabus dolu günleri hiçbir şekilde hatırlamıyor, düşünmüyorum."

        İncirbölen, külliyeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin el emeği ürünlerine ilgi gösterdiğini anlattı.

        Kişiye özel yüzük ve kolye de ürettiğini belirten İncirbölen, "Gümüş ile doğal taşları birleştirip tasarım yapıyor, müşterilerimin istek ve arzularını dinliyorum. Ona göre çizim yapıyorum ve takıyı oluşturmaya başlıyorum. Bakır ve altından da ürünler yapabiliyorum." dedi.

        Seval İncirbölen, oğlunun eylülde planlanan düğünü öncesi gelini için takı hazırladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
        Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
        Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
        Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını...
        GÜNCELLEME - Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını...
        Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı
        Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı
        İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için Hatay'da yürüyü...
        İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için Hatay'da yürüyü...
        Sevgilisi tarafından öldürülen Ayşe için memleketi Hatay'da yürüyüş düzenle...
        Sevgilisi tarafından öldürülen Ayşe için memleketi Hatay'da yürüyüş düzenle...