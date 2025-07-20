GÜNCELLEME - Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden Necmi Vardar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vardar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.