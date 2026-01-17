CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Hatay mitinginde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şehrin tekrar ayağa kalkması için sadece konutların değil, iş yerlerinin yapılması, teşvik ve desteklerle ekonominin harekete geçirilmesi gerekiyor." dedi.



Özel, Defne ilçesi Çekmece Kavşağı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde, Hatay'ı duymaya, duyurmaya, Hatay'ın vicdanına sığınmaya, önünde saygıyla eğilmeye geldiklerini söyledi.



Belediyeyi, büyükşehir olduğundan beri 3 dönemin 2'sinde kazandıklarını hatırlatan Özel, "Son seçimlerde Hatay'da talihsizlikler yaşadık, hatalar yaptık. 31 Mart zafer gecesinde, elimizde olan tüm belediyeleri kazanırken, üstüne büyükşehirler kazanırken, 21 il kazanırken, Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanırken, maalesef Hatay'ı kaybettik." diye konuştu.



Özel, Hatay'ın Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının şahsi, partililerin de ortak meselesi ve ortak aşkı olduğunu ifade etti.



Hatay milletvekillerinin kentin sorunlarını hem Meclis kürsüsünde, hem de her fırsatta dile getirmeye çalıştığını anlatan Özel, 6 Şubat 2023'te tarihin en acı günlerinden birini yaşadığını anlattı.



Afetin ardından sadece İstanbul değil bütün büyükşehirlerinin, ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde çaba sarf ettiğine değinen Özel, "Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ilk günden sonuna kadar buralarda sizlerle olduk. Başka partilerin emeklerini gördük, gördüğüm yerden parti ayırmadan arayıp da AK Parti'li belediye de olsa, MHP'li belediye de olsa çorbasını, hizmetini, yardımını, emeğini, kimi gördüysek telefonda takdir ettik." diye konuştu.



Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı konuşmayı eleştirerek, depremden sonra şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ve o dönem "Bize ne düşüyorsa buradayız" dediklerini anlattı.



Özel, şunları kaydetti:



"Tüm yapıcı öneriler söylendi ama depremi siyasete alet ederek, yaklaşan seçim için oradan bir fırsat çıkarmayı tercih ettiler. Dediler ki 'Biz yaparız, bunlar yapamaz, iktidarda olan biziz, eğer iktidar değiştirirseniz evlerinize 1 yıl içinde geçemezsiniz'. Erdoğan çıktı ve dedi ki 'Milletime devlet sözü veriyorum, 1 yıl içinde 650 bin konutu biz teslim ederiz.' Millet böyle takdir etti, kendisine görev verildi. 1 yılın sonunda sözünün yüzde 2,7'sini, 2 yılın sonunda sözünün yüzde 30'unu, 3 yılın sonunda sözünün yüzde 70'ini tutabildi. Şimdi gelmiş, 'Ben bu evleri veririm deyince veremezsin diyorlardı'... 'Veremezsin' diyen olmadı, '1 yıl içinde veremezsin' diyen oldu. 'Parayla satman doğru değil, afet evlerini devlet yapsın' diyen oldu."



Yapımı tamamlandıktan sonra evine geçen depremzedelere hayırlı olsun dileklerini ileten Özel, "Ancak yüksek tadilat, tamirat işleri olduğunu duyuyoruz. Diğer taraftan aidat sorununu biliyoruz. Diğer taraftan dükkanı olmadığı, işi olmadığı için elektrik, su, aidat, tamirat işlerinden dolayı ev gösterilse de konteynerden ayrılamayanları biliyoruz. Buradan Hatay'dan samimi çağrımdır. Partiler, Hatay milletvekillerini, deprem bölgesi milletvekillerini dinlesinler. Mini bir komisyon kuralım. Bu eve geçmek için karşılıksız belli bir tutarı verelim. Aidatlar için hiç olmazsa 2 seneliğine bir çözüm bulalım." ifadelerini kullandı.



Özel, deprem bölgesinde mücbir sebebin kaldırılmasını da eleştirerek, şöyle konuştu:



"Esnafın mücbir sebebini kaldırıyorsunuz. Van'da 6 yıl sürmüştü. Bu kadar büyük depremde 3 yılda mücbir sebep bitti. Şimdi esnaftan vergi almaya, SGK primi almaya kalkıyorsunuz. Kredi isteyen esnafa 'borcu yoktur' kağıdı istiyorsunuz. Bu sorunların hepsinin teker teker yazılıp Meclis'te hızlı şekilde çözülmesi lazım. Şehrin tekrar ayağa kalkması için sadece konutların değil, iş yerlerinin yapılması, teşvik ve desteklerle ekonominin harekete geçirilmesi gerekiyor."



- Hatay Ulu Cami'nin inşası



Özel, depremde hasar gören Ulu Cami'nin ödeneğinin ve kararlarının hazır olduğunu ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:



"20 ay boyunca 'At imzayı', 'Atmam, Ankara'ya soracağım', 'Ver izni', 'Yapmam.' Ulu Cami'nin minaresinin iznini ekimin sonuna kadar vermediler. Sonra Erdoğan buraya gelmeden önce yazmışlar, 'Hızlı ilerleyemediniz, sizden aldık bu işi.' Kardeşim, binanın o kadar geç imzalara rağmen yüzde 30'u bitmiş, yüzde 60'lık işin ilerlemesi 2 aylık iş. Anlaşma, taahhüt hazirana kadar bitmesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi diyor ki 'Haziranda Ulu Cami'de cuma namazını kılacağız.' CHP, Ulu Cami'yi yaptı demesinler diye protokolü iptal etmiş, 'işi durdurun, oralardan çekilin' diyorlar. Buradan Erdoğan'a söylüyorum, Ulu Cami'yi yapacağız, hasetlik yapıyorsunuz. Ulu Cami hazirana kadar bitecek, çamur çirkef yapıyorsunuz. Biz, Bursa Ulu Cami'nde de cuma namazını kılıyoruz, gelip Hatay Ulu Cami'nde de cuma namazını kılacağız. Hasetlik, haksızlık yapmayın, engel çıkarmayın."



Emeklilerle ilgili mücadelelerini sürdürdüklerini ve parti olarak 10 gündür emekliler için TBMM'yi terk etmediklerini vurgulayan Özel, şunları dile getirdi:



"Şimdi önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülürken iyileştirme önergesi vereceğiz. Eğer herkes sözünü tutarsa, genel başkanların sözüne parti grupları uyarsa bizim partimiz eksiksiz olarak salonda yer alacak. AK Parti, MHP bu iki partinin milletvekilleri 300'den fazla. Her şeyi engelliyorlar. Ama bu kez CHP, DEM, Yeni Yol ve MHP toplandığında 300'den fazla... Yani 20 bin lirayı, örneğin bir asgari ücrete, 28 bin liraya çıkarmak muhalefetin ellerinde, MHP ile birlikte."

