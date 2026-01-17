Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

        Hatay'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:19 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:19
        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
        Hatay'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Altınözü, Belen, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde öğleden sonra başlayan sis etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

        Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

