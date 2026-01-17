Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Hatay'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Altınözü, Belen, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde öğleden sonra başlayan sis etkisini artırdı. Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

