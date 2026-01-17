Arsuz'da çocuklar "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" filmini izledi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çocuklar, "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" animasyon filmini izledi. Hatay Valiliği himayesinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Arsuz Öğretmenevi'nde etkinlik düzenlendi. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu ile eşi Büşra Eroğlu'nun da katıldığı etkinlikte çocuklar, "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" animasyon filmini izledi. Etkinlikte çocuklara, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından hazırlanan montlar hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.