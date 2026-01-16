Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da "Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi" hizmete girdi

        Hatay'ın Payas ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) bünyesinde "Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi" hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 23:04 Güncelleme: 16.01.2026 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi" hizmete girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Payas ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) bünyesinde "Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi" hizmete girdi.

        Payas Belediyesine ait kültür evi binasının Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi olarak kullanılmak üzere İSTE'ye devredilmesini öngören protokol imzalandı.

        İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, bina bahçesinde düzenlenen törende, yerleşkenin sadece bölgesel değil ulusal bir mükemmeliyet merkezi olacağını söyledi.

        Yerleşkede ağır sanayide dijital dönüşüm, yeşil hidrojen ve sürdürülebilir enerji gibi kritik alanlarda çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Duruel, şunları kaydetti:

        "Teknopark İSTE'nin fiziki kapasitesini güçlendirerek girişimcilerimize ve AR-GE faaliyetlerine yeni alanlar açıyoruz. Payas'ın ekonomik ve teknolojik geleceğini birlikte şekillendirdiğimiz bu vizyoner katkıları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Belediye Başkanı Bekir Altan da yerel yönetim ve üniversite işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

        Belediyeye ait binayı Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi olarak teknoloji ve sanayi dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Altan, "Payas, klasik teknopark anlayışının ötesine geçen yenilikçi bir modele ev sahipliği yapacak. Ağır sanayi ile doğrudan entegre çalışan uygulamalı inovasyon ve yaşayan laboratuvar yaklaşımıyla bölge sanayimize yüksek katma değer sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Duruel ile Altan protokolü imzaladı, katılımcılar da kurdele keserek binayı gezdi.

        Törene akademisyenler, sanayiciler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Karne almaya giderken can verdi
        Karne almaya giderken can verdi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin davaya devam edi...
        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin davaya devam edi...
        Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 sanığın yargılanması s...
        Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 sanığın yargılanması s...
        CHP Parti Meclis Üyesi Ertürk'ten mitinge davet
        CHP Parti Meclis Üyesi Ertürk'ten mitinge davet
        Ortasında delik oluşan köprü trafiğe kapatıldı
        Ortasında delik oluşan köprü trafiğe kapatıldı
        Depremin ardından 224 yeni okulun inşa edildiği Hatay'da 374 bin öğrenci ka...
        Depremin ardından 224 yeni okulun inşa edildiği Hatay'da 374 bin öğrenci ka...
        Ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor
        Ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor