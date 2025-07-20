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        İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için Hatay'da yürüyüş yapıldı

        İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:12
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        İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için Hatay'da yürüyüş yapıldı
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        İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

        Tokyaz'ın öldürülmesine tepki için Reyhanlı Belediyesi önünde bir araya gelen grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na yürüdü.

        Yürüyüşte "Ayşe Tokyaz için adalet" yazılı pankart taşıyan katılımcılar, slogan attı.

        Etkinliğin ardından grup, Tokyaz'ın Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

        Mezara karanfil bırakıp dua eden katılımcılar, burada Tokyaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

        - Olay

        Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarındaki valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

        Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

        Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şüpheliler O.K. ve İ.U.U'yu da gözaltına almıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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