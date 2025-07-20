İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için Hatay'da yürüyüş yapıldı

İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Tokyaz'ın öldürülmesine tepki için Reyhanlı Belediyesi önünde bir araya gelen grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na yürüdü.

Yürüyüşte "Ayşe Tokyaz için adalet" yazılı pankart taşıyan katılımcılar, slogan attı.

Etkinliğin ardından grup, Tokyaz'ın Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

Mezara karanfil bırakıp dua eden katılımcılar, burada Tokyaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

- Olay

Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarındaki valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.