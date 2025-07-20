Hatay'da firari 6 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü ve 1 firari şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan E.E, R.O, Ş.Ö, A.M, S.A. ve M.S. ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan aranan S.K. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.