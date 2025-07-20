İskenderun'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolleri yapıldı.
Uygulamada, eksiklikleri bulunan bazı sürücülere para cezası verildi.
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