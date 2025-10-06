Habertürk
        Elini makineye sıkıştıran çocuğun doku kaybına uğrayan parmakları başarılı operasyonla dikildi

        Hatay'da elini üzüm sıkma makinesine sıkıştırması sonucu bir parmağı kopan, diğerinde de doku kaybı olan çocuğun parmakları başarılı operasyonla dikildi.

        Giriş: 06.10.2025 - 19:55 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:05
        Elini makineye sıkıştıran çocuğun doku kaybına uğrayan parmakları başarılı operasyonla dikildi
        Hatay'da elini üzüm sıkma makinesine sıkıştırması sonucu bir parmağı kopan, diğerinde de doku kaybı olan çocuğun parmakları başarılı operasyonla dikildi.

        Hassa ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Melih Taş, topladıkları üzümleri geçirdikleri makineye elini kaptırdı.

        Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan Taş'ın parmaklarından birinde kopma, diğerinde de doku kaybı olduğu tespit edildi.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Altınözü Devlet Hastanesine sevk edilen Taş, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Özer Dökmeci tarafından ameliyata alındı.

        Taş'ın parmakları başarılı ameliyatla yerine dikilerek doku bütünlüğü sağlandı.

        Dökmeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan haberdar oldukları anda çok hızlı reaksiyon aldıklarını söyledi.

        Hastayı gece saatlerinde ameliyata aldıklarını belirten Dökmeci, süreci şöyle anlattı:

        "Hastanın ikinci ve üçüncü parmağında oldukça derin kesiler oluşmuş, ikinci parmakta kopma mevcuttu. İlk olarak ikinci parmağa müdahale ederek sinir ve kemik bütünlüğünü sağladık. Ardından da ciddi doku kaybı yaşanan üçüncü parmağa müdahale ettik. Canlı röntgen görüntüleriyle de kemik yapısının gayet iyi duruma geldiğini gördük. Ameliyatın ardından yaptığımız kontrollerde parmak uçlarının dolaşımının yeterli olduğunu teyit ettik."

        Dökmeci, hastanın günlük kontrollerinin sürdüğünü kaydetti.

        Hastanın parmak uçlarındaki hareketliliği görmeye başladıklarını dile getiren Dökmeci, "Her şey yolunda giderse 1,5 ayda tedavimizi tamamlamayı ve ardından fizik tedavi desteğiyle elin kavrama fonksiyonunu eski gücüne kavuşturmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2,5 ay sonra hastamızın normal hayatına dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Hasta Melih Taş da yeniden parmaklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Dökmeci'ye teşekkür etti.

        Hastanın ağabeyi Burak Taş, kardeşinin bir daha elini kullanamayacağını düşünerek çok korktuklarını dile getirdi.

        Opr. Dr. Dökmeci ve ekibine teşekkür eden Taş, "Cuma gecesi saat 12 civarında talihsiz bir kaza yaşadık. Hocamız o saatte evinden gelerek ameliyatı yaptı. Şu an için kardeşimin parmaklarında bir sıkıntı görülmüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

