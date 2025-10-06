Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 105 yaşında vefat eden Kore gazisi Karakuş son yolculuğuna uğurlandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 105 yaşında vefat eden Kore gazisi Derviş Karakuş'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:00 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:00
        Hatay'da 105 yaşında vefat eden Kore gazisi Karakuş son yolculuğuna uğurlandı
        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 105 yaşında vefat eden Kore gazisi Derviş Karakuş'un cenazesi toprağa verildi.

        Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybeden Karakuş için Bezge Merkez Camisi'nin önünde tören düzenlendi.

        Karakuş'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda tören alanına getirildi.

        Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Karakuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve vatandaşlar da katıldı.

        Törenin ardından Kore gazisi Karakuş'un naaşı, Yeditepe Asri Mezarlığı'nda okunan dualar eşliğinde defnedildi.

        

