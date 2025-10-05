Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:47 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:47
        Hatay'da toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü öldü
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.

        Çökek Yaylası mevkisinde özel bir firma tarafından yürütülen ağaç kesim çalışmaları için yol açan firma çalışanı Yusuf Yalman'ın (28) kullandığı kepçe, zemindeki toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçtan yaralı çıkarılan Yalman, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

