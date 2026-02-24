Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ailesinin 5 gündür haber alamadığı 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Serinyol Mahallesi'nde yaşayan Çalışkan'ın ailesi, çocuklarına ulaşamadıkları için 19 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.
Bunun üzerine psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çalışkan'ın bulunması için jandarma ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, çalışmalarını Serinyol Mahallesi üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.
