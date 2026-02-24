Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 23 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:13 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Yayladağı-Altınözü kara yolunda iki hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçlardaki Suriye uyruklu 23 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen organizatörü de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

