Hatay'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 23 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Yayladağı-Altınözü kara yolunda iki hafif ticari aracı durdurdu. Araçlardaki Suriye uyruklu 23 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen organizatörü de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

